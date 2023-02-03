«Гвардія наступу» – це професійні штурмові бригади МВС. Їх створюють на базі Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

В Україні офіційно розпочалася рекрутингова кампанія. Основу нових бригад складатимуть військовослужбовці, поліціянти та прикордонники, які мають бойовий досвід. У лавах “Гвардії наступу” очікують і на добровольців з-поміж цивільних осіб.

Якщо ви патріот своєї держави, мотивована людина, віком від 18 до 60 років, і прагнете якнайшвидше очистити Україну від окупантів, тоді вам варто визначитися з підрозділом та підписати контракт.

І жінки, і чоловіки пройдуть тримісячне навчання. Їх готуватимуть до виконання бойових операцій на передовій, а це – посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Стати на захист нашої Батьківщини можуть не лише мешканці краю, але й люди, які втратили домівки та змушені були переїхати в інші області.

Якщо ви вирішили приєднатися до «Гвардії наступу», то можете подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Ви обираєте бригаду, в якій хочете проходити службу: це може бути бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон», чи шість бригад Нацгвардії.

Бійці “Гвардії наступу” матимуть гідне грошове забезпечення, а також соціальні пільги, які отримують військовослужбовці та поліціянти.

Подати анкету можна й через Центри надання адміністративних послуг. На Тернопільщині рекрутингові центри працюють у Бережанах, Чорткові, Теребовлі, Кременці та в Тернополі.

Сучасна історія України пишеться зараз. Немає часу спостерігати. Долучайтеся до Гвардії наступу!