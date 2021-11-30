У МОЗ підтвердили появу нового штаму коронавірусу “Омікрон”. Проте на території України його поки немає.

“За інформацією МОЗ, в країні цей штам не виявлений. За походженням він Південно-Африканський. Найближча країна, на території якої зафіксований Омікрон – це Чехія, пишуть Тернополяни.

Мутації відбулася у спайкових білках – зовнішніх шипах вірусу, які відповідальні за його прикріплення до поверхні клітини. У порівнянні з Дельтою, кількість цих змін значно більша. Висновки щодо його більшої заразності поки передчасні. Необхідно щонайменше тиждень, щоб визначити, які загрози несе поява цього штаму”, – розповів тернопільський лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що дослідження нового штаму тривають.

“Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму “Омікрон”, мають пройти самоізоляцію після повернення.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

“Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму “Омікрон” більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей, які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним”, – додали в МОЗ.

Раніше на Тернопільщині виявили циркуляцію нового генетично зміненого варіанту “Дельти”. Його основна особливість – більша заразність та тяжчий перебіг хвороби.