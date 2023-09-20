Майже чотириста жителів Тернопільщини отримали ваучери на оплату навчання.

Про це повідомила Наталія Брич, начальниця відділу обласного центру зайнятості. За її словами, скористалися програмою також переселенці.

90% жителів Тернопільщини, які пройшли навчання, змогли працевлаштуватися.

«Цьогоріч, за спрямуванням служби зайнятості, в області майже півтисячі безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 369 краян отримали ваучери на оплату навчання. За направленнями служби зайнятості 26 внутрішньо переміщених осіб проходили профнавчання; 2 – мали тимчасову роботу, 33 – брали участь у суспільно-корисних роботах. На сьогодні 237 переселенцям вдалося знайти прийнятні місця праці здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, сфері охорони здоров’я, наданні соціальної допомоги».

Додамо, роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування переселенців від фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. На Тернопільщині вже виплачено 1,6 млн грн таких компенсацій.