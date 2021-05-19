Щоб отримувати субсидію у літній період, необхідно звернутися до управління соціального захисту. У травні автоматичний перерахунок скасували. Таке рішення затвердив Уряд, змінивши програму житлових субсидій.

Щоб отримати субсидію необхідно підготувати пакет документів.

Як зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка, звернення можна оформити через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики. Також документи можна передати через уповноважених осіб територіальних громад.

“З травня 2021 року відбулися зміни у програмі житлових субсидій. Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати в обов’язковому порядку заяву та декларацію. З метою уникнення утворення черг відповідно до поданих протягом травня – вересня 2021 року документів, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року”.

Додамо, бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики або сайту департаменту соціального захисту населення області. У документах необхідно вказувати правдиву інформацію про всі доходи. У разі неправомірного використання, субсидію змусять повернути.