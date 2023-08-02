У Тернопільській ОВА відбулася нарада щодо ліквідації наслідків липневої негоди.

Під час зустрічі ухвалили рішення про виділення 5,2 млн грн з обласного бюджету для виплати збитків населенню, повідомляють Т1 Новини.

“Ми не можемо класифікувати цю подію як надзвичайну подію місцевого значення, тому що вона не підпадає під постанову зараз, яка класифікує ці події. Тому ми пішли іншим шляхом. Будемо відшкодовувати для населення збитки, як після стихійного лиха, яке спіткало нашу область. На це є повні права і повноваження громад”, — заявив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Порядок і суми виплати затвердять у громадах на засіданнях виконкомів, відповідно, і на сесіях, які проведуть позачергово.

Нагадаємо, серед громад, які найбільше постраждали — Чортківська, Копичинецька, Білобожницька, Гусятинська і Васильківська.