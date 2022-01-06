COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться наприкінці січня.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

На Тернопільщині бустерну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад півсотні людей. Також людям з ослабленим імунітетом проводять третє щеплення. Однак від другої дози вакцинації має пройти не менше ста днів. “У нашій області вже розпочато введення бустерної дози. Оскільки першими 25 лютого у нас вакцинувалися медичні працівники, то зокрема, медичний персонал інфекційного відділення дитячої міської лікарні. Вони першими отримали бустерні дози, якщо в людини є бажання провести бустерну дозу, від попереднього щеплення пройшло більше, як сто днів, то можемо зробити це. Також ми проводимо додаткове третє щеплення. Це стосується певних категорій людей — з імуносупресією, з онкологічними захворюваннями, в яких на попереднє введення двох доз не виробилися антитіла або виробилися в недостатній кількості”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Щоб отримати новий цифровий документ після бустерної дози, достатньо надіслати запит у застосунку “Дія”. Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу — він буде чинним 270 днів.

Крім COVID-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.