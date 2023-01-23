В Україні відкрилась професійна школа військового навчання управлінню БПЛА “Крилаті”. Перший курс стартував 20 січня. Заняття проходитимуть у Києві та Полтаві. А згодом – у Львові, розповідає співзасновник школи Андрій Балонь.

Курс розробили для військовослужбовців, які вже мають досвід керування дронами, аби вони розвинули свої навички та опанували нових технологій. Заняття триватимуть 5 та 10 днів в залежності від поточних навичок курсантів. Головний акцент інструктори роблять на FPV-керування, програмування борта на автономні місії, різні тактики пілотування та роботи в групі. Також учні розширять знання з РЕБ — РЕР. Базове навчання проходитиме на симуляторах, потім курсанти перейдуть до льотної практики, а в кінці складатимуть іспит.

Заняття проводитимуть діючі пілоти з багаторічним досвідом застосування безпілотників в бойових умовах на різних ділянках фронту починаючи ще з 2014 року.

Андрій Балонь розповідає, що після 24 лютого команда “Крилаті” почала розробляти власний військовий БПЛА. Коли дрон був створений та пройшов випробування, команда вирішила започаткувати школу навчання керуванням безпілотниками різних типів.

Розробка навчального курсу тривала пів року. Кілька місяців школа працювала в пілотному режимі — за цей час навчання пройшли кілька десятків військових.

Місією відкритих центрів Балонь називає не тільки отримання знання, а й обмін досвідом між пілотами, які беруть активну участь у бойових діях. Глобальна ж мета школи – створити пласт з сотні пілотів, які керують дронами різного рівня. На думку співзасновника школи, згодом такий підхід допоможе створити умови для контрнаступу та відвоювання окупованих територій.

“Як показує формування в теперішніх підрозділах різних родів військ окремих підрозділів для аеророзвідки і штурмового безпілотного спрямування, потреба у фахівцях буде постійно зростати. Тож поява шкіл, навчальна функція — це якраз безумовна необхідність і запорука того, що в нас буде масштабування цих фахівців”, — розповідає Андрій Балонь про актуальність навчання з управління БПЛА. Аби зареєструватися на курс, військовослужбовець має заповнити анкету. При відборі організатори віддаватимуть перевагу пілотам з досвідом керування дронами, а також звертатимуть увагу на функції та потреби підрозділу. Після опрацювання заявки, військовий отримає від школи підтвердження, яке зможе надати своїй військовій частині.