Кримінальну справу відкрили поліціянти через вирубування дерев у міському парку в Борщеві.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони природного навколишнього середовища Роман Нитка. Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 268 тис. 212 грн.

Місцевий мешканець знищив понад два десятки дерев. Наразі триває розслідування.

«Спеціалістами державної екологічної інспекції у Тернопільській області під час проведення обстеження лісового урочища «Замкове», розташованого на землях комунальної власності в парку культури і відпочинку Борщівської міської ради, встановлено факт незаконного вирубування 21 дерева місцевим мешканцем. Дозвіл на вирубування дерев органом місцевого самоврядування не видавався. У зв’язку з тим, що в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України, матеріали направлено до відділення поліції №1 у місті Борщеві».

У разі доведення вини, порушнику загрожує позбавлення волі.