Мешканець Тернопільщини виявив на кухні рідкісну комаху, яка раніше зустрічалася тільки в Криму. ФОТО

Навіть на кухні можна зробити нові та цікаві відкриття! Саме так сталось 4 листопада 2023 року у місті Заліщики, у житловому приміщенні на кухні.

Під час просушування суцвіть календули (Calendula) на столі та підвіконні з’явились маленькі, на перший погляд нічим не примітні мушки, як це зазвичай буває у такій ситуації. Проте при детальнішому спогляданні виявилось, що це не звичайна дрозофіла, яку ми всі звикли бачити, а муха із своєрідним габітусом (зовнішнім виглядом), який нагадує мух-осетниць (Tephritidae). Про це повідомляють у НПП “Дністровський каньйон”.

Саме з цієї групи комах кілька років тому у Дністровському каньйоні було знайдено рідкісну муху, занесену до Червоної книги України ̶ урофору Дзєдушицького.

Для уточнення видової назви теперішньої мухи працівники природного парку звернулися до ентомолога, фахівця з мух-осетниць Валерія Корнєєва, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.

Знайдений вид комахи зветься Tephritis praecox (Loew, 1844), відомий як фітофаг, що розвивається переважно в Середземномор’ї у суцвіттях календули ̶ лікарської рослини, яку використовують як протизапальний засіб та засіб для загоєння ран, а також як спеції.

Зі слів Валерія Олексійовича ці мухи поширюються з лікарською сировиною календули. До останнього часу цей вид комахи в Україні був відомий тільки з Криму. Тому знахідка виду на Тернопільщині становить значний науковий інтерес. Вона вказує або на новітнє поширення виду на північ, або на недостатнє вивчення виду.

Отож, навіть у себе вдома, проявивши пильність, можна здійснити нові відкриття.



