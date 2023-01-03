Більше 30 000 гривень переказав житель Тернопільщини невідомій особі. Аферист пообіцяв доправити заявника в Харківську область. Обіцяного він не зробив, натомість шахрайським способом привласнив грошові кошти.

Потерпілий розповів, що знайшов на одному із сайтів оголошення про перевезення. Чоловік зателефонував до автора допису й обумовив ціну поїздки. Аферист сказав, що обов’язковою умовою є повна передоплата. Краянин погодився й переказав 4000 гривень, однак аферист повідомив, що кошти не надійшли. Тож житель Тернопільщини не перевіривши стан рахунку знову здійснив транзакцію. Тоді пройдисвіт зазначив, що гроші надійшли на його картковий рахунок, однак тепер потрібно здійснити повернення. Він розповів чоловіку, що не вперше стикається з такою ситуацією та порадив йому, що робити аби кошти повернулися на його електронний гаманець. Чоловік за підказками афериста в графі сума вказав неіснуючий спеціальний код: п’ять двойок ( тобто суму – 22222), а в призначенні прописав повернення. Як тільки чоловік підтвердив транзакцію, його гроші опинилися на рахунку афериста. Тож шахрайським способом аферист збагатився на суму 30542 гривні. Краянин зрозумів, що його ошукали, коли пройдисвіт вимкнув телефон.

За даним фактом працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Поліцейські просять мешканців краю, користуватися послугами лише перевірених перевізників, аби не стати черговою жертвою аферистів.