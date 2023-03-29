Мешканець Тернопільщини незаконно зрубав майже три десятки дерев: йому “світить” п’ять років тюрми

Незаконну вирубку дерев у лісосмузі інкримінують правоохоронці відділення поліції № 1 м. Тернопіль 32-річному мешканцю району. Йому загрожує позбавлення волі.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника воєнізованої охорони залізниці. Він повідомив, що на території населеного пункту Прошова, працівник колії виявив пні дубів та ясенів, які були захисними лісонасадженнями залізниці.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що до протиправного причетний місцевий мешканець 1980 року народження. Загалом підозрюваний незаконно зрубав 27 дерев у лісосмузі, яка знаходиться у постійному користуванні “Укрзалізниці”. Завдані збитки оцінено в 270 тисяч гривень.

В минулому підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння різноманітних злочинів.

Зловмиснику оголосили підозру за вчинення злочину передбаченого частиною 2 статті 246 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.