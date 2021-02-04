4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. Лікарі наголошують: виникненню 43% ракових захворювань можна запобігти, якщо дотримуватися норм здорової поведінки.

Рак на другому серед причин смертності в Україні. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку, і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Щоб запобігти хворобі, необхідно вести здоровий спосіб життя.

«Щоб залишатися здоровим, потрібно дотримуватися кількох загальновизнаних правил, а також вчасно обстежуватися. Варто покинути куріння, не зловживати алкоголем, дотримуватися здорового харчування. Уникати надмірного впливу сонячних променів та тривалого перебування у солярії; вакцинуватись проти вірусів, які викликають онкозахворювання – вірусу гепатиту В і вірусу папіломи людини; проходити профілактичні обстеження у свого сімейного лікаря. Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях», – зазначає лікар-онколог Іван Борисюк.

Медики наголошують: рак молочної залози на ранній стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Самостійно виявити захворювання на ранній стадії складно. Адже самообстеження не дозволяє виявити утворення, розмір якого менше 5 міліметрів. Саме на такій стадії результат лікування може бути найкращим. Тому спеціалісти рекомендують жінкам раз на рік проходити обстеження у мамолога, а після 40 років щорічно робити мамографію. Серед чоловіків найпоширеніший рак простати. У 21% випадків рак простати виявляють вже на пізніх стадіях. Це стається через те, що хвороба найчастіше протікає безсимптомно та повільно. Але при ранній діагностиці рак простати піддається лікуванню. Тому для чоловіків 50+ важливо раз на рік відвідувати свого сімейного лікаря.