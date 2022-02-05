Майже вісімсот тисяч щеплень від ковіду зробили на Тернопільщині

Майже вісімсот тис. щеплень зробили на Тернопільщині від початку пандемії.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, 35% населення вакциновано двома дозами.

Учора в області вакцинували від коронавірусу 1825 людей. Першою дозою за добу щепили 632 людей, другою дозою – 797, бустерною дозою вакцинували 396 осіб.

“Одною дозою у нас вакциновано 38% населення, двома дозами — 35%. Бустерних доз проведено 8 тисяч станом на вчора. Якщо аналізувати, яка категорія людей не вакцинувалася, це переважно вікова категорія 60 плюс. Бустерну дозу можуть отримати ті особи, які завершили повний курс вакцинації. Бустерну дозу можна отримати у будь якому центрі вакцинації, пункті щеплення”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Медики наголошують: вакциновані жителі краю переносять хворобу значно легше та майже не потрапляють до стаціонару лікувальних закладів.