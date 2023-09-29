Майже удвічі: на Тернопільщині подешевшали фрукти та овочі з нового врожаю

На Тернопільщині дешевшають овочі та фрукти нового врожаю. За інформацією Держстату, така тенденція спостерігається в більшості регіонів України з серпня. Ціна знизилася майже на 50%.

Керівниця овочевого відділу торгової мережі Тетяна Гупак розповідає, протягом місяця тричі переглядали ціни. В результаті – вони знизилися майже удвічі.

«Пропозиція щодо овочів і фруктів зараз збільшилася. Виробники мають гарний врожай. Значного попиту поки немає. Відтак ціни знижуються. Цього року простежуються рекордні тенденції щодо зниження цін на сільськогосподарську продукцію. В цьому грають багато різних факторів. Також це має свої мінуси і плюси. Звісно, для аграрія, для економіки загалом – це мінус. Для покупця звичайного – плюс».

За інформацією Держстату, морква, порівняно з попереднім місяцем здешевшала на 63%; зниження цін на червоні буряки становить 54%; майже удвічі здешевшала капуста. Аналогічні тенденції простежуються і щодо фруктів, які ростуть у нашому регіоні.