У Тернопільській громаді завершили курс щеплення 47% жителів.

Про це повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Дементьєв. В області дві дози вакцини отримали 33% людей.

За словами епідеміологів, показники вакцинації у Тернополі вищі, ніж у районах області. У віддалених населених пунктах домінують антивакцинальні настрої.

“Відслідковуємо ситуацію по вакцинації. Однією дозою у Тернопільській громаді охоплено 51% населення, двома дозами — 47,13%. Проте це недостатньо для формування колективного імунітету. Сьогодні важливо активізувати роботу з вакцинальної кампанії. Вакцинація не дає стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте, але вона дає великі шанси на виживання та на легке протікання хвороби. Якщо вже говоримо про проведення вакцинальної кампанії, то це необхідно, щоб зберегти життя людей насамперед”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Минулої доби в області вакцинували лише 970 осіб. А загалом в регіоні ресурси дозволяють проводити близько десяти тисяч процедур.