У першому півріччі 2023 року до бюджету Тернопільської громади надійшло понад мільярд 923 мільйони гривень. Це на 280 мільйонів більше від запланованого. Виконання річного плану доходів склало 57,7%.

– Кошти, які надішли дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини до річного плану на 41,8% та спрямувати на фінансування галузей 1 мільярд 703 мільйони 189,5 тисячі, – розповіла на засіданні виконавчого комітету Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – За рахунок даних коштів було профінансовано галузь освіти на 822,7 мільйона, заклади охорони здоров’я – на 51,4 мільйона, заклади культури – на 17,9 мільйона, соціальний захист – на 110,9 мільйона. На утримання житлово-комунального господарства спрямовано 222, 8 мільйона, на фізичну культуру і спорт – 41,5 мільйона. Проведено виплати зарплати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг на суму 795,9 мільйона та 77,4 мільйона відповідно.

Впродовж першого півріччя, за словами Вікторії Остапчук, шість разів проводилися зміни до бюджету громади. В результаті були направлені додатково кошти освітньої субвенції на забезпечення діяльності даної галузі. Також було перевиконання дохідної частини бюджету на 90 мільйонів гривень. В першу чергу кошти спрямовувалися на виконання усіх аварійних робіт та на забезпечення програми обороноздатності та підтримки територіальної оборони.

На засіданні виконкому 26 липня інформацію про виконання бюджету громади у першому півріччя взяли до відома. Її також винесуть на розгляд сесії, яка відбудеться 28 липня.