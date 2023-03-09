Майже 900 тисяч мешканців Тернопільщини вакцинувалися від коронавірусу

На Тернопільщині від СOVID-19 вакцинувалося майже 900 тис. людей.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, таку кількість щеплень провели від початку вакцинальної кампанії.

Під час воєнного стану темпи щеплення від коронавірусної хвороби знизилися. Втім, процедура залишається доступною. Лікарі стверджують: сформований імунітет захищає від важкого перебігу хвороби.

«Коронавірус продовжуємо виявляти. Бачимо, що з’являються нові штами. Тому вакцинація залишається актуальною. Адже, це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. Також не можна забувати і про рутинні щеплення, дотримуватися календаря щеплень. Внутрішньо переміщені українці можуть щепитись або ж щепити дітей у державних медичних закладах населених пунктів, у яких вони перебувають. Для щеплення підписувати декларацію з місцевим лікарем не обов’язково», – каже Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, у лютому на Тернопільщині виявили новий штам коронавірусу – «Кракен». Відтоді в області діагностують все більше інфікованих. Учора хворобу підтвердили у 147 жителів Тернопільщини.