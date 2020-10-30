Майже 75%: Сергій Надал переміг на виборах з вражаючим результатом

Міським головою Тернополя став Сергій Надал (ВО “Свобода”).

За нього проголосували 52 тис. 876 виборців. Це 74,59% від тих, хто взяв участь у голосуванні, пише Терміново.

На другому місці – Іван Сороколіт (Сила людей), його підтримали 4 тис. 171 виборець, третє місце у Леоніда Бицюри (Батьківщина) – 3 тис. 507 голосів.

Такими є офіційні дані, оприлюднені на засіданні ТВК.

Представнник ЄС Віктор Овчарук здобув 3 тис. 144 голоси, Віктор Гевко від Слуги народу – 2 тис. 603 голоси, Ірина Яремчук від Української галицької партії – 1 тис. 420 голосів.

Решта кандидатів набрали менше тисячі голосів.