Майже 2,5 мільйона гривень виділили з бюджету Тернопільської громади на відеокамери

Кошти для фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» виділили на засіданні виконавчого комітету 15 лютого.

Прийнятим рішенням управлінню транспортних мереж та зв’язку дозволили перерахувати підприємству два мільйони чотириста п’ятдесят чотири тисячі гривень. Підприємство має використати їх на: придбання камер відеоспостереження по проекту “Безпечний двір” – 270 тисяч гривень; оплату послуг із встановлення камер відеоспостереження – 93 тисячі; забезпечення доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження – 1 153 800 гривень; встановлення камер відеоспостереження по проекту «Безпечний двір» – 235 тисяч; придбання камер відеоспостереження – 104 400 гривень; виплату заробітної плати Call центру – 490 тисяч; нарахування на заробітну плату (22%) – 107 800 гривень.

Як повідомили у міськраді, по проекту «Безпечнний двір» планують придбати та встановити 93 камери. Крім того, більше 10 камер встановлять на транспортних розв’язках міста.

У місті вже встановлено 1084 камери відеоспостереження. На час воєнного стану камери працюють, але доступ до них мають лише правоохоронні органи.