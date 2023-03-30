Створити свій власний символ та оберіг до Великодня запрошують тернополян та гостей міста. Майстер-класи з писанкарства відбуватимуться у різних локаціях і в різні дні.

30 березня о 12.30 у Тернопільській обласній універсальній бібліотеці відбудеться творча зустріч на тему «Великодні писанки в українських традиціях». Для учасників зустрічі майстриня народних художніх промислів художнього моделювання Ірина Абрам’юк також проведе майстер-клас. Організують захід – відділ технічної літератури Тернопільської ОУНБ і Тернопільський обласний центр народної творчості.

4,5,6 квітня з 11.00 до 13.00 майстер-класи з писанкарства «Великодні візерунки» проходитимуть в Тернопільському обласному художньому музеї. Прадавньому мистецтву навчатимуть всіх охочих провідні майстри-писанкарі Тернопільщини.

– Писанкарство — один із найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва, в якому яскраво відобразились усі сторони життя нашого народу — історія, звичаї, вірування, уявлення про красу, поетичне бачення, мрії про довершеність життя, – зауважують у художньому музеї. – Чуттєвість, позитив та радість – відчуття, які передаються через писанку. Вони об’єднують різних людей, незалежно від статі, віку та географії, що особливо необхідно нам зараз. Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до продовження тисячолітньої традиції писанкарства, адже недаремно у народі кажуть: «Світ існує доти, поки живе писанка!».

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном: (0352) 254840.

Заняття з писанкарства також відбуватимуться 9-11 квітня з 13 до 16 години в Українському домі, що на бульварі Тараса Шевченка, 27. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за телефоном: 068 105 25 89. Писачками і фарбами учасників майстер-класу забезпечать організатори, але яєчка для розписування необхідно принести із собою.

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