«Я вірю в Тернопіль як у найкомфортніше місто для життя. Місто, в яке всі прагнуть повернутися. Яке файне не тільки у відомій пісні, а й у реальному житті. І ми це обов’язково зробимо», – так розпочав свою промову під час представлення команди «Слуги Народу» кандидат на міського голову, відомий актор, сценарист, підприємець Віктор Гевко.

Захід проходив на території Збаразького замку під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського на Тернопільщину.

Віктор Гевко чітко окреслив власне бачення пріоритетів у розвитку обласного центру, продемонструвавши, що добре орієнтується в проблематиці міста і має розуміння, як ці нагальні проблеми вирішувати.

Одним із озвучених пріоритетів в умовах пандемії буде модернізація лікарень міста, які необхідно забезпечити сучасним обладнанням та створити комфортні умови для перебування пацієнтів.

Особливу увагу майбутній кандидат звернув на молодь. Як відомо, Тернопіль визнаний молодіжною столицею України.

«Тож логічно, що у такому місті має бути молодий мер, який розмовляє з молоддю на її мові, розуміє проблеми і потреби молодих людей, – зауважив Віктор Гевко. – Вважаю, що це розуміння дасть можливість молоді залишатися працювати і жити у рідному місті, а не шукати кращої долі за кордоном. Вірю, що завдяки моєму творчому і управлінському досвіду Тернопіль стане столицею культурно-мистецьких фестивалів, місцем зародження нових українських зірок, творчим майданчиком для митців та центром сучасної української культури».

Серед пріоритетів кандидата на посаду очільника міста – також налагодження роботи комунальної сфери.

«Тернопіль має бути чистим і охайним. Злагоджена робота комунальних служб не повинна бути «фішкою» міста чи чиїмось надзвичайним досягненням. Так має бути – і це норма!», – наголосив Віктор Гевко.

Не менш важливим завданням, на переконання політика, є втілення величезного туристичного та логістичного потенціалу міста, який визначається його вдалим географічним розташуванням.

«Займемося питанням, до якого раніше не було належної уваги – промоцією Тернополя як туристичного міста. Зараз ви не побачите реклами Тернополя ні у великих містах України, ні у популярних туристичних центрах. Наприклад, таких як Львів, від якого до Тернополя їхати півтора години. І це потрібно змінювати!», – наголосив Віктор Гевко.

Він також підкреслив, що необхідно залучити інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури та відкриття на території громади нових туристичних якорів. А тому слід створити привабливі умови для бізнесу. У кінцевому результаті це дозволить в рази збільшити потік туристів у наше місто ізабезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету.

Досягненню цієї мети сприятиме програма президента «Велике будівництво», у рамках якої здійснюється капітальний ремонт траси М-19. Туристам, які їдуть відпочивати, наприклад в Буковель чи інші місця Карпаті з центру чи сходу України, буде зручно прямувати саме через Тернопіль. Відтак, вони зможуть відвідувати місцеві ресторани і кафе, зупинятися в готелях.

Ще один пункт програми – зробити Тернопіль інвестиційно привабливим містом. А для цього необхідно створити рівні умови для всіх, хто бажає започаткувати власний бізнес. Без корупційних схем та штучних перешкод.

Для вирішення цих питань важлива співпраця різних ланок владної вертикалі: від президента – до міського голови.

«Якщо ці люди однодумці, можна вирішити питання, які давно «зависли» в повітрі. Такі, як питання тернопільського аеропорту, що завдяки вдалому розташування є надзвичайно привабливим для компаній з повітряно-вантажних перевезень, зручним місцем для подорожей як тернополян, так і туристів зі всієї західної України», – зазначив Віктор Гевко.

Принагідно він подякував президенту і Верховній Раді, яка виділила 190 мільйонів гривень на втілення масштабного проекту з сучасними дорожніми розв’язками на Гаївському мості. Реалізувати цей дороговартісний проект самотужки місто б не змогло. «Це величезний подарунок громаді Тернополя. І я переконаний, що це тільки початок! Ми створимо яскраве, позитивне, затишне місто. Місто, в якому буде комфортно не тільки працювати, а й відпочивати. Ми обов’язково зробимо це разом!», – підсумував Віктор Гевко.

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