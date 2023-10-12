Мати почула крики і плач: на Тернопільщині сталося нещастя з дітками

У селищі Микулинці Тернопільського району з вікна третього поверху багатоквартирного будинку випали двоє дітей. Інцидент трапився 11 жовтня.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що матір 5-річного та 7-річного братів залишила їх ненадовго в квартирі, однак, вже повертаючись додому, почула крики і плач.

Обох дітей з травмами різного ступеня госпіталізовано в Теребовлянську міську лікарню.

Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють всі обставини нещасного випадку.