Масковий режим на вулицях можуть запровадити на Тернопільщині

Уряд заборонив перебувати без захисних масок або респіраторів на вулицях і в парках у “червоних” карантинних зонах.

Таку постанову підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У разі потрапляння Тернопільщини до цієї епідемічної зони, правило запровадять і в нашому регіоні.

Документ забороняє перебування на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту, зокрема «респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно». До територій загального користування належать вулиці, дороги, пляжі, площі, бульвари, проспекти, парки, рекреаційні зони, сади, сквери, пам’ятники культурної та історичної спадщини й інше.

Поки що на Тернопільщині масковий режим діє лише у громадських місцях та у приміщеннях. Втім, місцеві комісії можуть вносити й додаткові правила.

“З сьогоднішнього дня місцеві комісії можуть посилювати обмеження, вносити додаткові заходи, які вже характерні “червоній” зоні. Аналізуючи ситуацію за останній тиждень ми бачимо, що з 15 березня по 21 березня зафіксовано ріст захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 51,5%, тобто наполовину більше. Зареєстровано 3337 випадків, середня щоденна кількість у межах 475 випадків, найвищий рівень захворюваності зафіксований 17 березня — 690 випадків. Також ми бачимо щоденну кількість летальних випадків: на минулому тижні протягом доби зареєстровано 14 летальних випадків, учора — 11 випадків”, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, у 39 громадах на Тернопільщині показники захворюваності перевищують пороги “червоної” зони. Відтак у цих населених пунктах можуть ввести додаткові обмеження вже цього тижня.