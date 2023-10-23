«Ми – юнь Тернопілля» – марш патріотів під такою назвою влаштували у Чорткові. Взяли участь у дійстві переможці та учасники ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура».

Це V щорічний марш патріотів у Чорткові. Цьогоріч захід провели під гаслом “Ми – юнь Тернопілля, ми – діти козацького роду, ми – майбутні захисники України”. До урочистостей долучилося 400 осіб. Серед них – Іван Коломієць зі Зборова. Юнак каже: такі вишколи мотивують розвивати власні кращі якості.

«Для мене це приклад мужності, сили, рішучості, а також патріотизму. Приємно бути тут разом із моїми друзями. Ми – свідома молодь, патріоти, які готові захищати і працювати на благо своєї країни».

За словами організаторів, марш патріотів влаштували з метою виховання відповідальних громадян, майбутніх захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками.

«Участь у дійстві взяли переможці та учасники ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) – 39 роїв, а це близько 400 учасників».