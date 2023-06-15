Виставку художника та реставратора Діонізія Шолдри відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. До експозиції увійшли 32 живописні та один графічний твір. Це пейзажі, портрети, автопортрети, натюрморти виконані автором в часи еміграції.

– Діонізій Шолдра у 1950 році емігрував до США. Як художник він проявив себе в Австрії, Франці, США, але мистецький шлях його почався в Тернополі, – розповіли у музеї. – Привертають увагу його пейзажі «Гірський потік», «Після бурі», «Ейфелева вежа». Автопортрети, портрети дружини виконані на характерному для художника темному фоні. Починаючи з 80-х років в його творах домінує мотив високого неба і самітніх, поламаних дерев. Палітра світлішає, а кольорова гама збагачується. Техніка накладання фарби мастихіном надає рельєфності. Це прослідковується у картинах «Верби після дощу», «Три дерева», «Ранок у лісі» та інших.

Діонізій Шолдра народився у Тернополі на Підзамчі 16 жовтня 1925 року. Відвідував початкову школу, а потім гімназію Юліуша Словацького, де зараз розміщена четверта школа. Навесні 1944 року разом з батьками, рятуючись від радянських «визволителів», виїхав закордон. Спочатку був в Австрії, де в Університеті Інсбрука почав вивчати малярство та реставрацію. У 1950 році емігрував до США, де був прийнятий у члени Об’єднання Мистців Українців в Америці. В 1957 році повернувся до Європи. Деякий час перебував у Парижі, потім переїхав до Інсбрука, де продовжив перервані студії. До 1965 року у Відні вивчав історію мистецтва та техніку реставрації. Після повернення до Нью-Йорка Діонізій Шолдра брав активну участь у виставках Об’єднання Мистців Українців в Америці. Займався пейзажним і портретним живописом в олійній техніці. В 1975 році відкрив власне реставраційне ательє у Нью-Йорку.

До України Діонізій Шолдра приїхав одразу на початку 90-х. Спочатку два роки поспіль просто приїжджав у гості до родини, а у 93 році повернувся до Тернополя назовсім. На той час він жив в Іспанії, і мав власний будинок у Валенсії. У рідному місті придбав квартиру на вулиці Листопадовій, 8, де й прожив останні два роки свого життя.

Приїхавши до рідного міста, одразу познайомився з художниками. Завдяки колишньому директору обласного художнього музею Ігорю Дуді, йому вдалося влаштуватися на роботу в музеї. Саме Діонізій Шолдра започаткував реставраційну справу у художньому музеї. Він був завідувачем реставраційної майстерні у 1993-95 роках. За той період відновив п’ять картин та здійснив консервацію десятка творів західноєвропейського мистецтва, що нині можна оглянути у постійній експозиції закладу. Окрім цього, художник подарував музею 50 своїх картин. Частина із них виставлена у Меморіальній залі Діонізія Шолдри.

На багатьох картинах Діонізія Шолдри зображені високе небо та самотні, поламані дерева. На думку мистецтвознавців ці дерева символізують його поламане життя і долю мільйонів українців-емігрантів, які були змушені покинути Батьківщину.

Детальніше ознайомитися із творчістю маляра «неба і сумних дерев» тернополяни можуть на виставці, яка діятиме у художньому музеї до першого серпня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці