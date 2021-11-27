Театралізоване дійство та розважальну програму підготували до дня святого Миколая та новорічно-різдвяних свят у Тернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки. У театрі вже можна замовити квитки на зимову казку.

Театралізоване дійство за участю Чудотворця «Добрі справи для Святого Миколая» у постановці Дмитра Татарінова відбуватиметься 15, 18 та 19 грудня. У середу початок дійства о 18.00, у суботу та неділю – о 10.00, 12.00 і 14.00.

– У ніч напередодні 19 грудня усі дітки складають важливий іспит доброчесності – пригадують, чи були вони добрими цього року, чи достатньо зробили хороших справ, чи були слухняними, – розповіли у театрі. – А потім лягають у ліжечка і щиро сподіваються, що Святий Миколай з ангелами завітає до них і принесе подаруночки. Та чи знаєте ви, що свій іспит у цей день складають ще й ангели? І не тільки вони! Не знали? Що ж, тоді приходьте до театру, аби побачити цю чарівну історію.

Інтерактивну розважальну програму «Новорічна Гуцулія» можна буде відвідати 22 та 26 грудня. У середу початок дійства о 18.00, у неділю – о 10.00, 12.30 та 15.00. Під час нього діти будуть гратися з казковими персонажами, зустрінуться із Дідусем Морозенком, співатимуть і танцюватимуть. Після запального свята, на всіх учасників чекає приємний подарунок – показ новорічної казки «Дванадцять місяців». Вартість квитків до лялькового театру – 80 гривень. У закладі приймають колективні та індивідуальні замовлення.

У Тернопільському обласному академічному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка для дітей 12 грудня покажуть казку «Чари прадавнього лісу». Початок вистави о 13.00. А з 19 грудня 2021 року до 2 січня 2022 року малеча може відвідати прем’єру – казку за мотивами Ганса Андерсена «Снігова королева». Початок показів об 11.00 і 13.00. Детальнішу інформацію можна дізнатися у касі драмтеатру.