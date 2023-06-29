Вісімдесят шість випускників Тернопілля склали основну сесію національного мільтипредметного тесту на 200 і більше балів.

Про це повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Двісті балів отримали: 38 випускників з математики, 26 з української мови, 11 з англійської мови, 8 з історії України та 3 з біології. В тому числі шестеро учнів мають по 200 балів з двох предметів: четверо – з української мови та математики, одна учениця – з математики та історії України, одна учениця – з української та англійської мови.

За даними Центру моніторингу якості освіти, основна сесія цьогорічних іспитів тривала з 5 до 23 червня. Випускники складали два обов’язкових предмети – українську мову та математику, третій – на вибір. У фаворитах була історія України та англійська мова. Найменш популярними стали фізика, хімія, німецька та іспанська мови.

На Тернопільщині для участі у тестуванні зареєструвалися 8952 особи. 497 зареєстрованих не з’явилися у місцях тестування. Було створено 20 тимчасових екзаменаційних центрів у 10 населених пунктах області.