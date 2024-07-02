Днями в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулася урочиста церемонія вручення золотих і срібних медалей випускникам закладів загальної середньої освіти Тернопільської громади.

Цьогоріч повну загальну середню освіту здобули 1575 учнів, з них золотими медалями нагороджено 209 випускників, срібними – 44.

Із завершенням навчання випускників привітав міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Сьогодні визначний день для тернопільських випускників, які отримують золоті і срібні медалі. Навіть у час коли йде війна, ви не втрачаєте надії, вчите уроки у бомбосховищах під звук сирен. І ворогу не вдасться здолати Україну, бо у нас таке прекрасне і світле майбутнє, – відзначив Сергій Надал. – Ви покоління, яке відбудовуватиме Україну після нашої спільної Перемоги. Бажаю кожному з Вас назавжди зберегти на своїх обличчях ті щирі безтурботні посмішки. Бути впевненими у своїх силах, досягти успіхів в обраному фаху та постійно відчувати допомогу й розуміння від тих, хто буде поряд».

Міський голова також висловив подяку батькам та вчителям шкіл за терпіння, вкладену любов і передані знання.