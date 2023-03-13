“Має чудодійну силу”: вино з картиною Івана Марчука на етикетці отримало “золото” на світовому конкурсі

Для етикетки вина виробники використали картину видатного українського художника Івана Марчука “Пробудження”.

Вино з Одеського Чорного винограду під новим українським брендом Big Wines Big Art одержало перше золото на одному з найавторитетніших винних конкурсів світу – Mundus Vini, який пройшов у Німеччині, повідомляє SEEDS.

Це доволі вражаючий старт для такого символічного і важливого проекту, зазначила винна блогерка Наталія Бурлаченко.

Для етикетки вина виробники використали картину видатного українського художника Івана Марчука “Пробудження”. На думку блогерки, творіння митця насправді має чудодійну силу, як і українське вино.

– Ще тільки 23 лютого 2023 року була презентація нашого українського вина BIG WINES BIG ART Ivan Marchuk limited edition, як ми маємо іншу приголомшливу новину: наше вино – перше українське вино від Vinos de La Luz BIG WINES BIG ART Ivan Marchuk limited edition – отримало золото на престижному міжнародному конкурсі Mundus Vini, – поділилася вона.

Бурлаченко наголосила, що вино зроблене з українського автохтонного сорту винограду Одеський чорний або Аліберне, вирощеного на Одещині.