Для етикетки вина виробники використали картину видатного українського художника Івана Марчука “Пробудження”.
Вино з Одеського Чорного винограду під новим українським брендом Big Wines Big Art одержало перше золото на одному з найавторитетніших винних конкурсів світу – Mundus Vini, який пройшов у Німеччині, повідомляє SEEDS.
Це доволі вражаючий старт для такого символічного і важливого проекту, зазначила винна блогерка Наталія Бурлаченко.
Для етикетки вина виробники використали картину видатного українського художника Івана Марчука “Пробудження”. На думку блогерки, творіння митця насправді має чудодійну силу, як і українське вино.
– Ще тільки 23 лютого 2023 року була презентація нашого українського вина BIG WINES BIG ART Ivan Marchuk limited edition, як ми маємо іншу приголомшливу новину: наше вино – перше українське вино від Vinos de La Luz BIG WINES BIG ART Ivan Marchuk limited edition – отримало золото на престижному міжнародному конкурсі Mundus Vini, – поділилася вона.
Бурлаченко наголосила, що вино зроблене з українського автохтонного сорту винограду Одеський чорний або Аліберне, вирощеного на Одещині.