«Мадмуазель, негайно одягніться» – прем’єру вистави під такою назвою готують у Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Це французька комедія про молодого художника, який намагається зробити успішну кар’єру, одружившись на багатій дівчині. Показуватимуть виставу з 25 по 30 березня.

За сюжетом вистави, молодий художник Блез д’Амбріє, аби покінчити з безгрошів’ям, погоджується на авантюрний крок – одружитися на вигідній нареченій, щоб зробити кар’єру художника. На це Блеза спонукає коханка, спокуслива Женєв’єва. Вона вмовляє його тимчасово зняти фешенебельну квартиру, найняти першокласних слуг, видаючи себе за респектабельного художника, щоб справити враження на наречену та її батьків. Роль головного героя виконує актор Євген Лацік.

«Роль у мене художника Блеза, який йде на авантюри заради кар’єри. Як і годиться в комедії, Блез не раз опиняється на межі «провалу», бо замість обіцяного метрдотеля бюро послуг присилає молоденьку, недосвідчену служницю Марі із далекої провінції, яка не тільки невміло прислуговує, та ще й своєю наївністю руйнує всі його плани. Отже, мій персонаж шукав шастя в одному, хотів і думав про те, коли він буде багатим і знаменитим, в кінцевому результаті щастя він знайшов в зовсім іншому», – каже Євген Лацік.

У сюжеті нової вистави – несподівані повороти, приховані інтриги, іскрометний гумор. Її приурочили до Міжнародного дня театру. Актори сподіваються, що нова вистава захопить увагу глядачів.