У селі на Тернопільщині трапився спалах коронавірусу – захворіли одразу 70 осіб.
Спалах коронавірусу трапився у селі Шманьківці Чортківського району, повідомляють Тернополяни.
Загалом у Чортківській громаді на коронавірус хворіє – 574 особи, сьогодні в лікарні перебуває 103 пацієнти, з них 7 на апаратах ШВЛ.
Відтак, у Чортківській громаді з 31 березня обмежують роботу басейну, кафе, розважальних закладів та ресторанів. Усі ці заклади будуть працювати тільки до 20 години. Після 20-ої години усі заклади, які працюють, будуть штрафувати. Також заборонили роботу магазинів на місцевій автостанції.
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