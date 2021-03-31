Лише в одному селі – 70 хворих: у громаді на Тернопільщині посилили карантин. ВІДЕО

У селі на Тернопільщині трапився спалах коронавірусу – захворіли одразу 70 осіб.

Спалах коронавірусу трапився у селі Шманьківці Чортківського району, повідомляють Тернополяни.

Загалом у Чортківській громаді на коронавірус хворіє – 574 особи, сьогодні в лікарні перебуває 103 пацієнти, з них 7 на апаратах ШВЛ.

Відтак, у Чортківській громаді з 31 березня обмежують роботу басейну, кафе, розважальних закладів та ресторанів. Усі ці заклади будуть працювати тільки до 20 години. Після 20-ої години усі заклади, які працюють, будуть штрафувати. Також заборонили роботу магазинів на місцевій автостанції.