З 8 січня на свій території України тривають посилені карантинні заходи. Правоохоронці перевіряють громадські заклади, транспорт на предмет дотримання обмежень.

Під час проведення заходів-рейдів у період з 18 по 20 січня поліцейські спільно з іншими контролюючими органами виявили та задокументували майже півтори стоні порушень карантинних вимог. Серед них – 19 протоколів та 119 постанов. Левова частка порушень зафіксована в обласному центрі й Тернопільському районі. Найчастіше складали протоколи на заклади, які працювали попри заборону, не мали розмітки-маркування для дотримання соціальної дистанції або працівники не одягали масок.

Поліцейські й надалі стежитимуть за дотриманням протиепідемічні заходів, а мешканців краю закликають не порушувати їх.