Персональну виставку живопису на склі «Локдаун» презентував тернопільський художник Володимир Чорнобай. Її відкриття відбулося у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представлено 67 творів, створених упродовж 1991-2021 років.

– Володимир Чорнобай – сучасний, динамічний, креативний митець, який перебуває у стані постійного руху і розвитку, добре відомий в Тернополі і далеко за межами, – розповіла Ольга Ваврик, заступниця директора ТОХМ. – У його творчому доробку – 87 персональних виставок, він учасник багатьох збірних виставок та мистецьких пленерів в Україні та за кордоном – у Польщі, Німеччині, Словаччині, на Кіпрі. Художник працює в різних техніках і жанрах. З однаковим успіхом займається класичним вітражем, станковим і монументальним малярством, графікою, малярством на склі. На виставці «Локдаун» Володимир Чорнобай представив 67 творів, датованих 1991-2021 роками. Кожна робота відкриває глядачу шлях у світ думок, почуттів, роздумів художника.

Директора департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк додала, що в експозиції бачимо цікаві і колоритні твори талановитого автора. І глядача підкуповує не лише техніка виконання робіт, але й глибокі смисли, які заховані в них.

Володимир Чорнобай – заслужений художник України, член Національної спілки художників України та Спілки художників Польщі, лауреат Обласної мистецької премії імені Михайла Бойчука у 2002 році. Освіту він здобував у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша, на відділенні кераміки, згодом закінчив відділення художнього скла Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва.

Ознайомитися з оригінальними роботами Володимира Чорнобая можна відвідавши художній музей. Виставка «Локдаун» діятиме до 22 січня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці