58-річний чоловік зі села Великі Вікнини Збаразького району помер з підтвердженим діагнозом коронавірусу у районній лікарні.

Як повідомили у лікувальному закладі, пацієнта госпіталізували у важкому стані. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень.

«Сьогодні в інфекційному відділенні помер пацієнт зі села Великі Вікнини. У чоловіка був лабораторно підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. Висловлюємо щирі співчуття рідним! Нині у нашому відділені перебуває семеро пацієнтів з підозрою на коронавірус», – розповів головний лікар Збаразької районної лікарні Григорій Чепіль.

За інформацією обласного лабораторного центру, у селі Великі Вікнини підтверджено два випадки COVID-19. Але за словами місцевих фельдшерів, ознаки респіраторної хвороби мають десятки людей. Селяни відмовляються здавати аналізи на ПЛР-дослідження, бо не вірять в реальність епідемії.

«Ситуація в нашому селі критична. Вважаю, що за неї відповідальні насамперед місцеве керівництво, сімейний лікар і фельдшери, як не організували вчасно діагностики коронавірусу. Натомість сільський голова говорив, що в нашому селі його немає. Зараз люди налякані, бояться проходити тестування, бо нібито таким способом їх заразять коронавірусом. Сьогодні від COVID-19 померла людина, чоловікові було тільки 58 років. Він давно мав ознаки хвороби і контактував з багатьма людьми», – каже місцева жителька пані Євгенія.

До слова, у селі діє церква Московського Патріархату, відтак люди продовжують збиратися в храмі попри карантин. Масові служби проходили і на Великдень, і на Зелені свята.

Софія Романська

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