До сезону оздоровлення дітей готуються на Тернопільщині. На початку червня при Тернопільській обласній військовій адміністрації створили робочу групу з питань оздоровлення та відпочинку дітей у 2022 році. У середині червня представники робочої групи відвідали п’ять дитячих оздоровчих закладів області.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в таборах вже почали впорядковувати території, перевіряти сантехнічне обладнання, промивати та дезінфектувати водопровідні мережі, робити косметичні ремонти спальних приміщень. Керівникам закладів надали конкретні рекомендації щодо створення належних санітарно-гігієнічних умов для оздоровлення дітей та забезпечення комплексу протиепідемічних заходів з метою недопущення епідускладнень. Цього року обов’язковою умовою щодо функціонування дитячих оздоровчих закладів є наявність облаштованих захисних споруд, приміщень для укриття на час сигналу повітряної тривоги. Разом з тим всі вимоги санітарного законодавства також мають бути дотримані. Повинні дотримуватися у літніх таборах і протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Основні вимоги діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку такі: персонал закладів має пройти медичні огляди, відповідність води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками вимогам нормативних документів; готовність до експлуатації основних приміщень: спальні, приміщення культурно-масового призначення; справність санітарно-технічного обладнання; забезпеченість твердим і м’яким інвентарем; готовність харчоблоку: наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання; забезпеченість медичним персоналом та медикаментами; наявність медичного кабінету, ізолятору; погоджене 10-ти денне перспективне меню в територіальних управліннях Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; проведення дезінфекційних, дератизаційних та акарицидних заходів.

Остаточе рішення про відкриття конкретних закладів оздоровлення та відпочинку для дітей прийматиме Рада оборони Тернопільської області.