У лікувальних закладах міста зайняті 75% ліжок,які передбачені для лікування хворих на «Covid-19». Всього їх є 431. У третій міській лікарні із 125 ліжок зайняті 114, у другій міській лікарні зі ста ліжок зайняті 92, у лікарні швидкої допомоги із 140 зайняті 93 ліжка, із 66 ліжок у міській дитячій лікарні зайняті 24.

Про це під час засідання міського оперативного штабу повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. У разі погіршення ситуації у двох медичних закладах планують розгорнути ще по 60 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

– Лікарню швидкої допомоги можемо перевести на моногоспіталь з наданням стаціонарної допомоги пацієнтам лише з «Ковід-19», – зазначив Василь Даньчак. – Таке доручення треба дати директору лікарні швидкої допомоги, а також директору другої міської лікарні про перепрофілювання ліжок кардіологічного відділення. Це той резерв, який можемо задіяти в межах наших лікувальних установ, забезпечивши і надання ургентної медичної допомоги, яка необхідна жителям міста. Це буде додаткових 60 ліжок в першому та 60 в другому закладі.

Василь Даньчак також додав, що із лікарні швидкої допомоги хірургічне відділення тимчасово переведуть у другу міську лікарню, а травматологічне – в обласну.

За рішенням міського оперативного штабу директору Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги доручили розгорнути на базі лікарні повноцінний госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, а директору Тернопільської комунальної міської лікарні №2 – перепрофілювати ліжковий фонд кардіологічного відділення для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.