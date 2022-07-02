Нагороду “За мужність” ІІІ ступеня отримав тернопільський медик Анатолій В’юн.

Відзнаку вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, повідомляють Тернополяни.

Указ про призначення відзначення державною нагородою України опублікований на сайті Президента України.

Медик Анатолій В’юн працює в тернопільському “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”. Колеги привітали його із присвоєнням престижної нагороди:

“Колектив КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради щиро вітає нашого колегу В’юна Анатолія Володимировича із відзначенням державною нагородою України орденом “За мужність” ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вітаємо та пишаємося!

Хай Бог оберігає Вас.

Слава Україні!”