Лік хворих пішов на сотні: на Тернопільщині коронавірус знову нагадав про себе

Понад триста випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині минулого тижня.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. А загалом від початку війни у краї зареєстрували майже чотири тисячі хворих.

Тенденції із зростання захворюваності на коронавірус почали реєструвати з липня-серпня. Епідеміологи пояснюють це поширенням нових штамів і нехтуванням правил карантину.

“Коронавірус під час війни не ліквідувався. Він продовжує поширюватися. Зараз ми бачимо, що простежується ріст цієї захворюваності. За минулий тиждень у нас захворіла 301 людина. А раніше ми виявляли 17-18 людей за добу, сьогодні — це 67-77 людей. Кількість випадків захворювання на коронавірус зростає. Це було також і прогнозом ВООЗ. Тому зараз важливо дотримуватися санітарно-епідемічних вимог, а також необхідно щеплюватися. Вакцинальна кампанія у нас продовжується. Вона у нас не зупинялася під час воєнного стану”, – каже Ольга Ярмоленко.

Загалом в області провакциновано проти COVID-19 820 875 осіб, а від початку війни 56 442 особи.