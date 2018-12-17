Ліга Європи: дуже обережний оптимізм

17/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Рука відомого в недалекому минулому захисника збірної Португалії а також “Порту”, “Челсі”, “Реала” і “Монако” Рікарду Карвальо вибрала в суперники “Шахтареві” німецький “Айнтрахт”, що змусило спершу полегшено зітхнути (“Інтер”, “Наполі”, “Челсі”, “Севілья”, “Арсенал” були б гіршим варіантом), а потім згадати, що могли попастися “Генк” і “Динамо” із Загреба. А також те, що “Айнтрахт” виграв усі матчі в своїй групі, зокрема у “Лаціо”. І те, що він нині демонструє досить потужну й результативну гру в Бундеслізі, а сербський форвард “орлів” з Франкфурта-на-Майні Йовіч перебуває серед топ-бомбардирів чемпіонату. Перша гра відбудеться 14 лютого в Україні. Матч-відповідь – 21 лютого.

“Сіяним” динамівцям апріорі “світили” не такі грізні опоненти, як “Шахтареві”. Хоча, як показала просто нікчемно проведена остання гра у групі проти “Яблонця”, потенційно проблемним для нинішнього “Динамо” може бути будь-хто з можливих суперників. Все ж перед жеребкуванням спортивні аналітики вели мову про те, що непогано б з’їздити в Білорусь до “БАТЕ”, або ж хоча б вже знайомим маршрутом у Прагу – до “Славії”. Чи у вельми сонячну в лютому Швецію – до “Мальме” Не збулося ні те, ні друге, ні третє, але, на щастя, жереб позбавив мандрівки з невеселими передчуттями у Рим до “Лаціо”, у Лісабон – до “Спортинга”, чи у привітний до чужих команд Стамбул – до “Галатасарая” чи “Фенербахче”. Киянам випало грати з грецьким “Олімпіакосом” – тим самим, з якого почав свою переможну ходу в плей-офф аж до фіналу Ліги Європи 2015 р. дніпровський “Дніпро”, який потім наочно продемонстрував, чим загрожує роль забавки в руках норовливого олігарха. Українські клуби традиційно не мають підстав нарікати на історію стосунків з представниками футбольної Еллади, отож наступний двобій очікується, попри всі вузькі місця “Динамо”, з обережним (дуже обережним) оптимізмом. Перший матч кияни проведуть на виїзді – привілей “сіяних” команд.

Ігор Дуда