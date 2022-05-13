Показ вистав для діток і дорослих відновили у Тернопільському академічному театрі актора і ляльки. Казкові дійства на сцені лялькового відбуватимуться по середах та неділях.

11 травня вже пройшла лірична казка-пригода «Я – курчатко, ти – курчатко». А 15 травня об 11:00 та 13:30 глядачі побачать зворушливу казку про мамине благословення – «Василина».

«Був собі купець та була у нього жінка, та була у них донечка Василина…» – так розпочинається історія про силу маминого благословення, яка буде цікавою для дітей і дорослих, – розповіли у театрі актора і ляльки. – Неосяжна могутність – мамина любов, яка навіть після смерті супроводжує дитину, допомагаючи їй у скрутну хвилину. Нелегке життя настало для Василини після того, як батько одружився вдруге – мачуха і її дві дочки морили всілякою роботою, проте не знали вони, що дівчина захищена. Отож ні мачуха, ні її діти, ані зла Баба Яга не подолають цю могутню силу маминого благословення».

Зважаючи на ситуацію, у театрі приймають не більше 70 глядачів, щоб у випадку тривоги, могли розмістити їх у сховищі. У закладі розроблений відповідний план евакуації. І на час перебування відвідувачів в укритті для них передбачено цікаве дозвілля.