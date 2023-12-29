Зранку у п’ятницю Росія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши кілька хвиль ракет. Під атакою опинилися одразу кілька міст, є загиблі та постраждалі.

Перед цим росіяни атакували Україну десятками “Шахедів”, частина з них долетіла до Львова і завдала йому руйнувань, повідомляє BBC Україна.

Після 6:30 ранку почалась нова ракетна атака на Україну.

Повітряні сили України повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Частина ракет була спрямована в напрямку Києва.

У КМВА повідомили про роботу ППО і падіння уламків у Святошинському та Подільському районах столиці. За попередньою інформацією, загорівся житловий багатоповерховий будинок.

У Подільському районі також повідомили про загоряння на території складських приміщень. За попередньою інформацією, є поранені.

Також в адміністрації кажуть про пошкодження житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про п’ятьох постраждалих у столиці.

За його інформацією, у Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці.

Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох – у Шевченківськом.

Згодом Кличко додав, що госпіталізували сімох людей, п’ятьох з них – у Шевченківському районі.

Також він розповів, що троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. За його словами, ще трьох людей звідти вдалося врятувати.

Кличко також додав, що вибух пошкодив будівлю станції метро “Лукʼянівська”. За його словами, станція працює як укриття, однак поїзди на ній не зупинятимуться.

Також російського ракетного обстрілу зазнав Львів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про звуки вибухів у місті.

За попередньою інформацією, було влучання у житловий будинок, є постраждалі.

В одному з ліцеїв Львова, ймовірно, через падіння уламків ракети, почалася пожежа, додав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок пошкодження житлового будинку через ракетну атаку загинула людина. Ще троє дістали поранення.

Кількох хвиль російських ударів також зазнав Харків.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинув чоловік близько 35 років, вісім людей отримали поранення.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.

Окупанти били по Харкову ракетами С-300, також зафіксовані влучання ракетами Х-22, уточнив Терехов. І зауважив, що «час дольоту ракет С-300 до Харкова – 40 секунд, тому повітряні тривоги лунають часто після того, як були влучання».

Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив про загиблих та постраждалих внаслідок російських ударів у місті.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, росія піднімала близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

“Ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна дійсно назвати масованим ракетним ударом. Різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть “калібрів” не було. А так – і “Кинджали” ми бачили, балістику, і С-300, крилаті ракети. Далі бачимо застосування “Шахедів” – теж було. Летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22, або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 традиційних”, – цитують слова Ігната Українські новини.