«Легенда УПА» – теренову гру для дітей і молоді організували на Тернопільщині. Змагання присвятили Головнокомандувачу УПА, Провіднику ОУН Герою України Роману Шухевичу.

Теренову гру «Легенда УПА» проводять з 2003 року, – розповів співорганізатор Василь Панькевич. На змаганнях дівчата і хлопці вивчають історію національно-визвольної боротьби України.

«На Тернопільщині відбулася 17-та обласна теренова гра для дітей та молоді «Легенда УПА». Ця чудова традиція розпочалася рівно 20 років тому, у 2003 році. Участь у грі взяли 8 команд з районів Тернопільської області, а саме: Тернопільський, Збаразький, Підволочиський, Козівський, Кременецький, Теребовлянський та Чортківський. Учасники гри змагалися у таких видах як пейнтбол; туристична техніка; теренова гра, інтелектуальний змаг; ватра знайомств; кращий рій табору. Упродовж двох таборових днів усі команди активно загартовували силу волі та гідно змагалися за перше місце».

Перемогу у тереновій грі «Легенда УПА» виборов Тернопільський коледж з посиленою військовою підготовкою.