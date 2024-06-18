Вражаючі результати: юні танцюристи з Тернополя вибороли у Туреччині вісім нагород

Вісім нагород здобули вихованці народного театру танцю «Посмішка» на міжнародному фестивалі у Туреччині.

З 4 по 15 червня 2024 року вихованці народного театру танцю «Посмішка» КЗТМР ЦТДЮ та керівники Шевіла Лариса Станіславівна і Шевіла Тимофій Михайловмч брали участь у ІХ Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Golden Island of Talents» у місті Аланія, Туреччина.

Колектив «Посмішка» здобув вражаючі результати:

5 Перших премій в різних вікових категоріях в номінації хореографічне мистецтво;

2 премії Гран-прі;

найвищу премію фестивалю-конкурсу – супер Гран-прі з хореографії.

Вітаємо колектив «Посмішка» з заслуженими нагородами та бажаємо подальших успіхів і творчих злетів.