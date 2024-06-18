Вісім нагород здобули вихованці народного театру танцю «Посмішка» на міжнародному фестивалі у Туреччині.
З 4 по 15 червня 2024 року вихованці народного театру танцю «Посмішка» КЗТМР ЦТДЮ та керівники Шевіла Лариса Станіславівна і Шевіла Тимофій Михайловмч брали участь у ІХ Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Golden Island of Talents» у місті Аланія, Туреччина.
Колектив «Посмішка» здобув вражаючі результати:
- 5 Перших премій в різних вікових категоріях в номінації хореографічне мистецтво;
- 2 премії Гран-прі;
- найвищу премію фестивалю-конкурсу – супер Гран-прі з хореографії.
Вітаємо колектив «Посмішка» з заслуженими нагородами та бажаємо подальших успіхів і творчих злетів.