Цими вихідними у Тернополі відбувся комплексний спортивно-масовий захід для ветеранів війни (учасників бойових дій) «Звитяга нескорених». Участь у заході загалом взяли понад 100 Героїв-захисників, ветеранів російсько-української війни.

Головна мета цього заходу – сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві шляхом залучення ветеранів, військовослужбовців, курсантів, представників силових структур, які отримали видимі та невидимі травми внаслідок участі в бойових діях на території України або при виконанні службових завдань, та членів їх родин до занять спортом.

«Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу державність та дають можливість проводити подібні заходи для ветеранів. Тут, під час змагання, зібрався справжній цвіт української нації. Ви є прикладом для нас усіх. Ви є прикладом того, як любити свою країну, своїх людей, показуєте приклад жаги та волі до життя, ви є прикладом незламності. Нові та прийдешнє покоління мають на кого рівнятись, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Дякую організаторам заходу, адже ці змагання є незвичайні. Тут головне не медалі та нагороди, головне – воля до перемоги, життя. І цей приклад ви показуєте усім. Дякую Федерації стронгменів, які вибрали Тернопіль для змагань, нашим постійним партнерам компанії «МХП». Дякуємо усім меценатам та спонсорам, що підтримують змагання та наших ветеранів».

У рамках проведення заходу відбувалися змагання з пауерліфтингу, веслування на тренажері, аеробайку та з ривку гирі. Головним суддею змагань був чемпіон світу зі стронгмену та почесний президент «Федерації стронгмену України» Василь Вірастюк.

Також міський голова Сергій Надал разом з ініціаторами спортивних змагань для ветеранів війни та учасників бойових дій «Звитяга нескорених» відвідали наших військових, які проходять реабілітацію в одній із лікарень Тернополя.

Спортивний захід провели МХП спільно з Федерацією стронгмену України у межах програми підтримки військових та ветеранів «МХП Поруч».