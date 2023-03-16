Ледь трималися на ногах і намагалися штовхати візочок: патрульні забрали у двох п’яних чоловіків маленьку дитину. ФОТО

Сьогодні на спецлінію 102 звернувся небайдужий громадянин, який повідомив, що на проспекті Злуки двоє нетверезих чоловіків, які ледь тримаються на ногах, намагаються котити візочок з маленьким хлопчиком.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, перевірили прилеглу територію, й у дворі однієї з багатоповерхівок побачили громадян, схожих за описом заявника. Охоронці порядку спробували поспілкуватися з чоловіками та з’ясували, що один з них являється батьком дитини. Більше пояснень інспектори не отримали, адже громадяни мали явні ознаки сп’яніння та не могли змістовно висловити свої думки.

На місце події прибули працівники служби у справах дітей та карета швидкої.

Інспектори спільно з медиками доставили півторарічного хлопчика до лікарні, аби переконатися, що здоров’ю дитини нічого не загрожує.

На нетверезих чоловіків патрульні склали відповідні адмінматеріали, повідомили про подію соціальні служби та працівників ювенальної превенції, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.