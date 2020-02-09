Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії підтвердило шість нових випадків зараження коронавірусом. Серед перебуваючих на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess, які заразилися – громадяни України, Філіппін і США.

Про це йдеться в поширеному в неділю повідомленні відомства, інформує УНН.

За інформацією, хвороба виявлена ​​у одного громадянина України та чотирьох філіппінців. Всі вони є членами екіпажу судна. Ще один заразився – житель Гонконгу з громадянством США. Хворі були евакуйовані з судна і госпіталізовані.

За даними видання Nhk, зараженим українцем є 20-річний член екіпажу судна.

На борту Diamond Princess знаходяться близько 3,7 тис. людей з понад 50 країн. Загальна кількість заражених на лайнері зараз становить 70 осіб.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні оголошено двотижневий карантин, який триватиме до 19 лютого.