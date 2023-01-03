Новорічні свята – це, мабуть, один з найкращих випадків, щоб привітати рідних та близьких людей гарним подарунком та запашним букетом квітів.

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Букет “Передчуття свята”. Яскравий букет із 7 червоних троянд, нобіліса, гіперікума та тематичного декору неодмінно принесе новорічний настрій та надихне на зимові чудеса та казку. Букет “Тихо падав сніг…”. Святковий і сонячний букет, що складається з 7 кремових троянд, 3 квіток оливкової орхідеї, нобіліса та бавовні, – це те, що треба для гарного настрою! Кошик “Від Дідуся Мороза!”. Відмінний набір до свята. У цьому кошику ви знайдете все для маленького святкового застілля у чудовій компанії. До складу входять пляшка сухого червоного італійського вина​​, маленька коробка “Ferrero rocher”, 2 шоколадки “Ritter Sport”, ананас, 7 мандарин, 3 новорічні прикраси, кошик, ялинові гілки та флористичний матеріал. Композиція в коробці “До 31 грудня!”. Прекрасна новорічна композиція у декоративній коробці для привітання родича, друга, колеги. До складу композиції входять 5 коралових троянд, 5 мандаринок, декоративні шишки, палички кориці, гілочки ялинки та флористичний матеріал. Кошик “Щасливого Нового Року!”. Яскравий і святковий подарунок неодмінно передасть найпозитивніші та найрадісніші емоції вашому одержувачу. До складу кошика входять 3 червоні троянди, 2 гілки білої ромашкової хризантеми, пляшка білого сухого вина, коробка цукерок «Raffaello», мандарини, новорічні прикраси, ялинкові гілки та флористичний матеріал. Кошик доставляється в прозорому целофановому упакуванні.