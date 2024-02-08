На Тернопільщині розпочалися демонстраційні курси з підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень. Заняття відбуваються на базі Чортківського вищого професійного училища у кулінарному хабі, який обладнаний надсучасною технікою.

Долучилася до курсів майстриня Галина Кушнірук з Чорткова. Потім жінка навчатиме інших кухарів шкільних їдалень.

«Зараз ми проходимо навчання з вдосконалення кулінарної майстерності. Акцент на тому, щоб страви були корисними, здоровими, смачними. Щоб діти охоче їх споживали. Харчування має велике значення, хочеться, щоб наші шкільні їдальні подобалися дітям, щоб діти не харчувалися фастфудом».

Тренери у кулінарному хабі провели перше заняття для 40 кухарів з Заліщицької, Товстенської, Заводської громад, а також зі Збаразького обласного ліцею. Кухарі долучились до приготування 4 страв за новою рецептурою. Підготовлені на базі кулінарного хабу тренери, у співпраці з територіальними громадами, проводитимуть навчання за програмами підвищення кваліфікації для працівників шкільних харчоблоків на базі опорних закладів професійної освіти. Курси проходитимуть протягом 3 днів, у рамках реалізації проєкту «Реформа шкільного харчування», Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2023 – 2027 роки Міністерством освіти та науки України спільно з ГО «Культ фуд» і ГО «Національна асоціація громадського харчування. По завершенню усі кухарі отримають сертифікати щодо підвищення кваліфікації.