Куди скаржитися, якщо у крамниці підвищили ціни на продукти

У час воєнного стану підвищення цін на продукти є неприпустимим.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляють, що ціни на продукти харчування мають залишатися на рівні цін, що були встановлені станом на 23 лютого 2022 року.

Також відмова з боку продавців у безготівковому розрахунку за придбані товари під час воєнного стану є порушенням Закону України.

– Національний банк ухвалив постанову у зв’язку із оголошенням воєнного стану, згідно якої по всій території України безготівкові розрахунки повинні здійснюватися безперебійно, – повідомили у ГУ Держпродспоживслужбі в Тернопільській області. – Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів» за всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

Про підвищення цін у магазинах або порушення права на безготівковий розрахунок необхідно повідомляти Держпродспоживслужбу або Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Зробити це можна за допомогою електронної пошти [email protected]; за телефонами (050) 230 04 28, +380 (96) 000 98 23; через чат-бот, який працює в мессенджері Телеграм; за телефоном тимчасової гарячої лінії Держпродспоживслужби в Тернопільській області (068) 842 10 25. У зверненні необхідно чітко зазначити суб’єкта господарювання, назву та адресу магазину і назву населенного пункту.