“Критичне зубожіння”: депутати Тернопільщини звернулися до Зеленського через локдаун

Сесія Тернопільської обласної ради звернулась до керівництва держави щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю.

Від підприємців до депутатів обласної ради звернулася керівник громадської організації Ольга Шахін, яка зачитала звернення щодо недопущення продовження жорстокого карантину.

Депутати підтримали звернення до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю, у якому йдеться:

«Наслідками непродуманого жорстокого загальнодержавного карантину стали критичне падіння економіки і зубожіння широких верств населення..

Ми, депутати Тернопільської обласної ради, звертаємося до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України: